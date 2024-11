Auto rimaste bloccate nell’acqua alta, ponti fuori uso. Le intense piogge stanno creando disagi e tenendo in allerta i Vigili del fuoco

Anche Lamezia e il suo circondario pagano lo scotto della forte ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Calabria. Questo pomeriggio un'auto è rimasta bloccata nella strada che costeggia il Parco Peppino Impastato. Ci sono voluti i Vigili del Fuoco per riuscire a togliere dall’acqua la vettura. E non è la prima volta che succede. Quando aumenta l’intensità delle piogge lo stesso tratto di strada si allaga immediatamente.

Scuole chiuse





Allagato anche il ponte di Contrada Guarna a San Pietro a Maida. Prevista allerta arancione anche per domani. Scuole chiuse a Gizzeria, Lamezia Terme, San Pietro a Maida, Cortale, Platania, Falerna, Martirano Lombardo, Curinga, Feroleto Antico, Nocera Terinese, San Mango d'Aquino.

