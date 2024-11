Il fiume Esaro ha raggiunto i livelli di guardia. La situazione è costantemente monitorata dall'Unità di crisi attivata in Prefettura, dal Comune e dalle forze dell'ordine

Il maltempo che ha flagellato la Calabria sta creando criticità a Crotone dove il fiume Esaro ha raggiunto i livelli di guardia. La situazione è monitorata dall'Unità di crisi attivata in Prefettura, dal Comune e dalle forze dell'ordine ed i residenti nelle zone adiacenti al fiume sono stati invitati a raggiungere i piani più alti dei fabbricati. Tutto è pronto per un'eventuale evacuazione.

A Cutro, il sindaco ha confermato l'evacuazione di 20 nuclei familiari, allontanati da casa lunedì sera, per il rischio esondazione del fiume Tacina.

Straripa un torrente a Strongoli, soccorsi numerosi cittadini

A Catanzaro, due autobotti della Protezione civile regionale riforniranno alcune zone della città rimasta senz'acqua da ieri a causa della rottura di una condotta provocata da una frana.

Catanzaro, autobotti della Protezione civile per far fronte alla carenza idrica



Da stamani ci sono disagi anche sulla statale 177 "Silana di Rossano" a Longobucco (Cosenza), chiusa in direzione Camigliatello, e sulla statale 182 "Trasversale delle Serre" chiusa provvisoriamente a Soriano (Vibo Valentia) per detriti sulla carreggiata.

*** Aggiornamento*** 15:13:44 del 25/01/2017

E' scongiurato il rischio di evacuazioni, a Crotone, per lo stato del fiume Esaro che stamani aveva raggiunto i livelli di guardia. Adesso, però, in città ha smesso di piovere. L'unità di crisi aperta in Prefettura, infatti, ha reso noto che "il livello del fiume Esaro in Crotone è sotto controllo e non sono state necessarie evacuazioni".

Il Comune ha confermato che la situazione "è costantemente monitorata", anche se resta "l'invito a non transitare per le strade in prossimità del fiume". Alla popolazione residente in abitazioni vicine a tutti i corsi d'acqua della città si chiede di restare in casa. (Ansa)