L'intervento a Rocca di Neto, nel Crotonese. Situazioni critiche in molte zone della Calabria, in particolare sul versante ionico: allagamenti e disagi provocati dal forte vento

È ancora critica la situazione nel Crotonese a causa della forte ondata di maltempo che ha investito il versante ionico calabrese. Nel comune di Rocca di Neto, in località Setteporte, alcuni anziani sono stati tratti in salvo dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. In diversi centri della provincia sono stati numerosi gli interventi di soccorso ad automobilisti rimasti bloccati sulle strade invase dall'acqua e dal fango.



Numerose le richieste di soccorso pervenute anche al comando di Catanzaro. I vigili sono intervenuti nel Comune di Simeri Crichi ed in particolare a Simeri Mare, per allagamenti, rimozione di alberi sradicati dal vento e smottamenti, così come a Cropani e Sellia Marina. Stessa situazione tra Zagarise e Sersale, nella Presila, dove alcune strade risultano interrotte, e nei centri silani di Fossato Serralta e Sorbo San Basile. Ieri, per diverse ore, sono state interrotte la ferrovia ionica, fra Sibari e Crotone, e la strada statale 106, invase dall'acqua e dal fango.