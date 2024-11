Il Consiglio dei Ministri, dopo quattro mesi, ha proclamato lo stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito la Calabria, soprattutto il reggino, dal 31 ottobre al 2 novembre

Il Consiglio dei Ministri, riunito oggi, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. Lo ha reso noto il comunicato della presidenza del Consiglio. Per tre giorni il maltempo interessò l’intera regione, soprattutto nel reggino dove la piena del torrente Ferruzzano provocò la morte di un uomo e spazzò via una tratto di SS106 e la linea ionica ferroviaria.