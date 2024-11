Nel corso del weekend 16-17 Gennaio, sull'Italia avverrà un'imponente irruzione di aria gelida che porterà possibili nevicate anche sulle coste

Dopo giornate con temperature decisamente primaverili, il 'grande freddo' sta per arrivare sulla nostra penisola a causa dell'arrivo di masse d'aria gelide direttamente dai comparti russo-siberiani. L’irruzione di gelo che inizierà sabato 16 gennaio sull’Italia darà vita ad una vera e propria tempesta invernale. Questa irruzione - secondo la redazione de Ilmeteo.it - attiverà un centro di bassa pressione che dalla Tunisia si sposterà verso lo Ionio e quindi la Grecia. Il centro di bassa pressione farà peggiorare il tempo al Sud e regioni adriatiche, le precipitazioni, inizialmente piovose, diventeranno nevose a quote via via più basse.

Sabato 16 - Il centro di bassa pressione agisce al Sud e regioni adriatiche. Piogge diffuse e molto forti sulla Sicilia, Calabria, piogge in Puglia, Molise, Abruzzo, Marche e fino alla Romagna. Piogge in Sardegna. NEVE: su tutti i rilievi delle regioni suddette a quote via via più basse e a partire dai 400/800 metri. Bel tempo al Nord, ma molto freddo.

Domenica 17 - Neve possibile fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Neve fino in pianura sull'Irpinia. Neve sopra i 3/400 metri sul Messinese, Catanese, Ennese, Palermitano e Reggino, possibile anche fin sulle coste messinesi. Spruzzate di Neve in Romagna, a Rimini, fin sulla spiaggia. Sole e freddo al Nord. Venti gelidi da Nordest dappertutto.

Lunedì 18 - Proseguono le nevicate fino in pianura e coste sulle regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia, possibili anche in Sicilia e Calabria tirreniche. L’Italia sarà nella morsa del gelo.

Martedì 19 - sarà la giornata più fredda in assoluto, con temperature polari da Nord a Sud