Quello che è appena iniziato si preannuncia un weekend all'insegna del maltempo. L'aria polare che ha scavalcato le Alpi porterà un brusco calo delle temperature anche in Calabria. Il maltempo continuerà per tutta la prossima settimana

"Attila" ha gia' valicato le Alpi e portera' tempeste di vento, neve, freddo e tantissima pioggia. Sara' il weekend dell'invasione di aria artica direttamente dal Polo Nord. La redazione web del sito www.ilmeteo.it segnala che "l'aria polare, non riuscendo a scavalcare l'arco alpino, impattera' contro di esso portando tantissima neve su Svizzera e Austria, e poi entrera' in Italia. Oggi maltempo previsto su Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia meridionale. Temporali sono in arrivo su Campania e Calabria tirrenica e in Sardegna. Neve copiosa in Appennino, dai 1400 metri fin sopra i 700 metri della sera/notte.

Antonio Sano', direttore del sito www.ilmeteo.it, rileva: "Domenica 22 assisteremo a un crollo termico di quasi 15gradi rispetto ai giorni precedenti con ultime piogge al centro-sud e neve a bassa quota sull'Appennino. Sole al nord". Lunedi' 23 un nuovo ciclone raggiungera' il centro-sud e parte del nord con altra pioggia e neve a bassa quota e tra mercoledi' e giovedi' 26, un potente ciclone si abbattera' al centro-sud con pesante maltempo e venti di tempesta su tutti i mari.