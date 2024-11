E' accaduto a Praia a Mare. I quattro malcapitati sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco

Quattro persone, bloccate dall'acqua piovana in un'auto a Praia Mare, centro del Tirreno cosentino, sono state tratte in salvo stamane dai Vigili del Fuoco. Sulla zonna, da stamani, imperversa il maltempo, con abbondanti precipitazioni che hanno provocato allagamenti di abitazioni. Situazione sotto controllo, al momento, nella Sibaritide. L'area, questa estate, era stata investita da violenti nubifragi che avevano causato l'evaquazione di decine di famiglie ospitate in rifugi di fortuna senza causare per fortuna vittime.