Questa mattina l'intera fascia ionica catanzarese si è svegliata sotto una pioggia battente. Numerosi disagi si sono registrati a Simeri e sulla statale 106 che risulta completamente allagata. Il traffico è in tilt e numerosi automezzi sono stati bloccati sull'arteria. Difficile la situazione nella zona residenziale di Simeri, dove le auto e le case sono state quasi sommerse dalla portata delle acque. Molte persone, tra cui una mamma e i suoi due bambini, hanno trovato riparo sui tetti e nei piani alti e sono ancora in corso interventi di soccorso per raggiungere tutte le zone isolate.



Chiuse le scuole di localita' Roccani, nel territorio di Simeri Crichi. Sono esondati tutti i corsi d'acqua della zona. Il torrente Fegato ed i fiumi Alli e Simeri hanno invaso ogni cosa con una violenza ed una portata inauditi. Da pochi minuti la statale 106 è stata riaperta, ma il traffico è comunque notevolmente rallentato.

Sospesa anche la circolazione ferroviaria tra Simeri Crichi e Sellia Marina, sulla linea Catanzaro Lido-Crotone, dove Trenitalia ha messo a disposizione degli autobus sostitutivi.

Intervista di Rossella Galati

Luana Costa