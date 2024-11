A seguito del bollettino meteo-idro diramato questo pomeriggio dalla Protezione civile regionale, che per la giornata di domani prevede uno stato di allerta arancione su buona parte della Calabria, alcuni sindaci sono corsi ai ripari.

Scuole chiuse nel Catanzarese

Il sindaco di Catanzaro ha deciso, in maniera preventiva, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e gli impianti sportivi in città. Inoltre ha attivato il Centro operativo comunale al quale collaborano i volontari di Protezione civile.

Anche i sindaci di altri Comuni della provincia di Catanzaro, tramite apposite ordinanze, hanno deciso di sospendere le attività didattiche. Ecco quali sono: Albi, Andali, Falerna, Gimigliano, Caraffa, San Floro Chiaravalle, Pentone, Soveria Simeri, e Settingiano.

La situazione a Crotone

A Crotone il Centro operativo comunale di Protezione civile, convocato questa sera, a seguito dell'allerta meteo emanata dalla Prociv per la giornata di domani 25 novembre, resterà attivo h 24 per monitorare il territorio e per predisporre eventuali interventi che dovessero rendersi necessari. Allo stato non è prevista la chiusura degli istituti scolastici.