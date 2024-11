A causa della forte bomba d’acqua che da questa mattina sta flaggellando la Calabria tirrenica, l’Anas ha chiuso un tratto della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel comune di Bagnara Calabra

Bagnara Calabra - L’Anas comunica che, a causa di una frana a seguito delle avverse condizioni meteo delle ultime ore, è stato chiuso provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra i km 505,300 e 511,200, nel comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Le squadre di pronto intervento dell’Anas sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per le prime verifiche tecniche, al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile. Il traffico viene deviato temporaneamente sull’autostrada autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, allo svincolo di Scilla al km 511,200 e allo svincolo di Sant’Elia, al km 495,500.