Pioggia, grandine e forti raffiche hanno danneggiato viabilità, reti e arredi urbani. Squadre comunali e vigili del fuoco al lavoro

Un temporale breve ma particolarmente violento ha investito il territorio di Corigliano-Rossano, provocando danni alla viabilità, agli alberi, agli impianti di illuminazione e agli elementi di arredo urbano. Le precipitazioni sono state accompagnate da grandine e forti raffiche di vento, con effetti differenti nelle varie zone della città.

Le squadre comunali, i vigili del fuoco e gli altri enti coinvolti sono intervenuti per rimuovere gli ostacoli dalla carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza. Il Comune raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree nelle quali le operazioni risultavano ancora in corso al momento dell’ultimo aggiornamento.

Le strade sulle quali prestare attenzione

Le principali criticità segnalate interessano via Messico, in contrada Sant’Irene, e il Lungomare Pirro Malena. L’Amministrazione comunale ha richiamato l’attenzione anche sulla situazione di via Britannia.

Gli automobilisti sono invitati a ridurre la velocità e a verificare le condizioni della carreggiata prima di attraversare queste zone. Potrebbero essere ancora presenti ristagni d’acqua, rami, detriti e altri ostacoli.

Nelle ore successive al temporale non vengono escluse leggere frane lungo alcune strade, soprattutto nei tratti più esposti o vicini alle aree collinari.

Alberi, lampioni e strutture balneari danneggiati

La forza del vento ha abbattuto o danneggiato alberi, lampioni ed elementi dell’arredo cittadino. In diversi casi il materiale è finito sulle strade, rendendo necessario l’intervento delle squadre operative.

Danni sono stati segnalati anche in alcune strutture balneari. Sul lungomare il vento ha inoltre rovesciato alcune installazioni raffiguranti animali preistorici. Il Comune ha annunciato che saranno ripristinate.

Non è stato ancora diffuso un bilancio economico complessivo dei danni. Le verifiche proseguiranno dopo la messa in sicurezza delle aree maggiormente interessate.

Tombini saltati e reti sovraccariche

La quantità d’acqua caduta in un intervallo di tempo limitato ha provocato il temporaneo sovraccarico di alcuni punti della rete di raccolta delle acque meteoriche e del sistema fognario.

Sono state registrate fuoriuscite sulla carreggiata e, in alcune zone, il sollevamento dei tombini. Gli addetti comunali stanno intervenendo per liberare le condotte e ristabilire il regolare funzionamento delle reti.

Il Comune invita i cittadini a non avvicinarsi ai tombini aperti, alle strutture danneggiate e agli alberi che potrebbero risultare instabili.

L’invito alla massima prudenza

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione fino al completamento degli interventi. La raccomandazione è limitare gli spostamenti non necessari nelle zone interessate e prestare particolare attenzione durante la circolazione.