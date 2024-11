A causa delle infiltrazioni di pioggia dei giorni scorsi è crollata una abitazione disabitata nel centro di Brancaleone, nel reggino. Domani a San Roberto, lutto cittadino per i funerali di Pasquale Princi

Una abitazione disabitata è crollata nel centro di Brancaleone, nel reggino, probabilmente a causa delle infiltrazioni di pioggia dei giorni scorsi. Al momento del crollo nei pressi dell'abitazione c'erano molte persone ma non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco. A San Roberto è stato proclamato per domani il lutto cittadino per i funerali di Pasquale Princi, l'operaio morto per la caduta di un palo dell'illuminazione pubblica. Disposta la chiusura delle scuole.