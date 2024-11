Le violente piogge delle ultime ore stanno provocando grossi disagi in tutta la regione in cui da ieri è stata diramata l'allerta arancione a causa della perturbazione atlantica che ha colpito anche la Calabria.

In provincia di Cosenza, all'ingresso dello svincolo Altilia-Grimaldi è crollata un'impalcatura che ha letteralmente bloccato in entrata e in uscita l'autostrada. Fortunatamente al momento non si registrano feriti. La polizia stradale è sul posto e sta indirizzando il traffico verso percorsi alternativi.