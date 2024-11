Il crollo sarebbe avvenuto a causa delle forti piogge che si si sono abbattute sulla zona del crotonese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sarebbe a rischio un intero quartiere

Crotone - Una palazzina è crollata e altre tre abitazioni sono state gravemente danneggiate da una frana nella frazione "Foresta" di Petilia Policastro. L'incidente è stato determinato dalla forte pioggia che si è abbattuta sulla zona nelle ultime ore. Al momento del crollo i proprietari non erano in casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno installato le apparecchiature per monitorare la situazione. Sarebbe a rischio l'intero quartiere.