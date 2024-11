Il maltempo che sta flagellando il Crotonese continua a creare problemi e danni. Anche durante la notte appena trascorsa la pioggia è caduta copiosa su tutto il territorio creando non pochi disagi che con le prime luci dell’alba si sono resi visibili. Nel Crotonese, la pioggia ha provocato frane e smottamenti in particolar modo nel cirotano.

Frane a Cirò

Chiusa al traffico la strada SP7 (zona Coppa Mordace) ed anche in zona Madonna delle grazie si sta lavorando per mettere rimuovere fango e detriti e mettere in sicurezza l’area. Anche in zona Campanise una frana ha creato disagi sulla SP 10, provocando la riduzione della carreggiata. Il sindaco di Cirò, Francesco Paletta ha invitato attraverso un messaggio su Facebook i suo concittadini alla massima prudenza.

Allagamenti a Cirò Marina

Risveglio amaro, sottacqua anche per il vicino Comune di Cirò Marina: quasi 200 ml di acqua sono caduti durante la notte, rendendo impraticabili molte strade della cittadina marinara. Allagamenti e disagi con persone bloccate nella auto e garage e piani interrati completamente ricoperti di acqua. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco e dei volontari della protezione Civile: per fortuna non si segnalano feriti.