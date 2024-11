E’ un ciclone 'forza 2' quello che sta tenendo sotto scacco la Calabria. Temporali, anche intensi, grandine e qualche tromba d’aria.

Il maltempo sta sferzando portando il primo vero assaggio d’autunno. Nelle prossime ore le temperature massime scenderanno fino ai 19 gradi. Mentre rimarrà alta la possibilità di nubifragi, rischio di alluvioni lampo, smottamenti e frane.



Questa mattina, intorno alle 12, una tromba d'aria si è abbattuta sulla provincia di Crotone. Disagi e danni in diverse zone del Vibonese. A Serra San Bruno alcuni autobus con a bordo turisti sono stati sorpresi da un violento temporale rimanendo bloccati. A Mongiana, il maltempo ha causato l'interdizione di una strada di collegamento fra due centri montani. Una tromba d'aria ha, infine, provocato la chiusura al transito della strada provinciale che da Maierato conduce al lago Angitola. Il traffico è stato deviato sull'autostrada con uscita al bivio di Vibo Valentia-Sant'Onofrio.



Anche i mezzi aeronavali della Guardia costiera sono stati impegnati in mattinata in attività di soccorso. In particolare i miliari sono intervenuti su un peschereccio semi affondato e altre imbarcazioni da pesca nelle acque tra Bagnara Calabra, e Palmi con l’ausilio anche di un elicottero della Guardia costiera di Catania che e’ stato poi dirottato verso Scilla dove ha portato in salvo un pescatore, di 63 anni, naufragato con la sua piccola imbarcazione. L’uomo in ipotermia è stato trasportato a terra e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Tiziana Bagnato