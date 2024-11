Non si placa il maltempo in Calabria. Se oggi ha concesso una tregua, piogge, vento, mareggiate e forti temporali sono previsti infatti per i prossimi giorni. Nel dettaglio per la giornata di domani 11 novembre su gran parte della Calabria la protezione civile regionale ha diramato l'allerta arancione a partire dalle ore 12 su gran parte della regione. Allerta gialla invece sulla Calabria tirrenica settentrionale cosentina. Proprio in virtù dell'allerta arancione molte scuole domani chiuderanno (QUI l'elenco aggiornato).