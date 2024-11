Ingenti i danni dell'ondata di maltempo che questa notte si è abbattuta sulla costa ionica catanzarese. Per tutta la giornata i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle aree alluvionate, in particolare, a Davoli, dove l'esondazione del fiume Ficarazzo ha distrutto un muro di cinta inondando la zona residenziale.



L'ondata di piena in alcune abitazioni ha raggiunto il tetto e per alcuni nuclei familiari si è quindi reso necessaria l'evacuazione. I vigili del fuoco hanno operato con le idrovore per aspirare fango e detriti dagli appartamenti posti ai piani seminterrati e per mettere in sicurezza l'intera area.