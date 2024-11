Ancora danni per il maltempo nel cosentino: le abbondanti piogge che stanno interessando il territorio continuano a creare disagi. Nella notte a San Lucido si è verificato uno smottamento che ha interessato una strada interna che collega contrada Puppa alla statale tirrenica 18. Sul posto, i tecnici e gli operai comunali per la messa in sicurezza dell'area.

Frane a San Lucido

La frana ha interessato il muro di cinta di un'abitazione, ma fortunatamente non ha provocato danni strutturali alla casa. Non si registrano feriti. La viabilità è stata interrotta per alcune ore, ma adesso è ripresa regolarmente. Disagi e smottamenti di terreno si segnalano anche nella cittadina di Paola.

La situazione a Paola

In particolare, una frana ha interessato alcune zone adiacenti al Santuario di San Francesco. La situazione - riferiscono dal Comune - è continuamente monitorata dalle autorità civili, intervenute tempestivamente assieme ai Frati Minimi sui luoghi limitrofi al Santuario. Nessun danno a persone.

Ai fini della sicurezza, via dei Minimi è chiusa temporaneamente al traffico, ma all'edificio religioso si può regolarmente accedere attraverso via S. Francesco.