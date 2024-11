Il forte maltempo delle scorse ore si è accanito con prepotenza sul Lametino e, in particolare, su Maida. Le precipitazioni di livello due e tre hanno portato a frane e alla chiusura della bretella di Ponte Zorro. Crollato anche un tratto stradale adiacente al ponticello di Località Guarna, lì dove Maida è collegata a San Pietro a Maida.

Operai comunali e vigili del fuoco sono stati impiegati per ore a togliere dalla strada gli alberi caduti e a lavorare sugli smottamenti. Infiltrazioni d’acqua dal tetto hanno interessato il poliambulatorio comunale ed è in preparazione la delibera di giunta per chiedere l’avvio di lavori di somma urgenza. Ha lasciato il suo letto il fiume Cottola, anche se solo in un punto, riuscendo a resistere nel resto grazie ai lavori eseguiti di recente.