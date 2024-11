Il sindaco Ernesto Alecci ha emesso un'ordinanza disponendo la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per domani

Scuole chiuse a Soverato per la giornata di giovedì 18 gennaio 2018. Il sindaco Ernesto Alecci, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ha disposto con ordinanza la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado. "Considerato che nella giornata odierna numerose vie di comunicazione del comprensorio sono più volte rimaste interrotte a causa della caduta di alberi, carrelli stradali e materiale vario - si legge nell'ordinanza - e che durante la nottata a causa del forte vento possono verificarsi ulteriori danneggiamenti/distaccamenti tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità" il primo cittadino ha ritenuto "opportuno ed urgente" procedere alla chiusura delle scuole al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per gli studenti, molti dei quali provenienti dai comuni del comprensorio. Il provvedimento si rende necessario anche per "consentire alle squadre degli organi preposti (Vigili del fuoco, Anas, operai comunali) di poter intervenire effettuando operazioni di messa in sicurezza o verifica di stati di pericolo, evitando l'ìngresso in città nelle prime ore del mattino della popolazione scolastica".

Rossella Galati