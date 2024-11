Grave maltempo insistente specialmente tra le province di Catanzaro, aree interne Vibo Valentia e Reggio Calabria

Ciclone forza 2 tra la Sicilia, Calabria, Tunisia e Golfo Libico. Il grave maltempo sta insistendo specialmente tra le province di Catanzaro, aree interne Vibo Valentia, Reggio calabria, Messinese e Catanese. Lo rende noto il sito ilmeteo.it. Massima allerta per elevato rischio alluvionale tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggino, in particolare tra i comuni di Serra San Bruno, Fabrizia, Ficara, Obile, Paradiso, Cucuzzi, Placanica, Caulonia, Mammola. L'Arpacal sta monitorando per rischio esondazioni e alluvioni diversi torrenti. Da domani 1 novembre, il maltempo dovrebbe spostarsi sulla Sicilia. Oggi scuole chiuse a Catanzaro, Reggio e diversi comuni interni della regione.