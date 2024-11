I nubifragi dei giorni scorsi hanno danneggiato diversi cavi in fibra ottica e in rame ad elevata potenzialità trasmissiva. Le aree più colpite: Cosentino e Vibonese

Una task-force di tecnici specializzati di Tim è al lavoro in diverse località della Calabria per riparare i danni alla rete telefonica provocati dal maltempo. «Le ingenti piogge delle ultime 48 che hanno colpito la regione, infatti, - spiega una nota della compagnia - hanno danneggiato diversi cavi in fibra ottica e in rame ad elevata potenzialità trasmissiva, con conseguenti ripercussioni sui servizi di rete fissa e mobile in diverse zone».

Non cessa l'allerta. Calabria ancora in ginocchio per il maltempo

Le aree maggiormente colpite dai danni alle infrastrutture telefoniche sono Vibo Valentia, Tropea, Serra San Bruno, Soriano Calabro, Pizzo Calabro, Castrovillari, Spezzano Albanese e Belvedere Marittimo, Verbicaro. «Le attività di riparazione o sostituzione – comunicano - dei cavi sono già in corso».

L'azienda precisa «che gli interventi di ripristino andranno avanti senza soluzione di continuita', compatibilmente con le condizioni meteo e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, al fine di riattivare i servizi telefonici nel piu' breve tempo possibile. Tim ha già provveduto ad informare degli interventi in corso le Prefetture e i Sindaci dei Comuni interessati». (Agi)