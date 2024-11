Freddo polare e nubifragi intensi al Sud. A fine mese i giorni più freddi dell'inverno

Saranno proprio i tre giorni considerati i più freddi dell’inverno, i cosiddetti “tre giorni della Merla” a dare il via all’imponente discesa di un distaccamento del vortice polare verso l’Italia. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che da giovedì il tempo cambierà radicalmente sull’Italia con l'arrivo di venti forti occidentali ed una perturbazione fredda che potrebbe portare la neve fino in pianura al Nord, nubifragi intensi al Sud, specie sulla Campania e poi Sicilia.





Fino a giovedì le piogge e le nevicate a bassa quota interesseranno le regioni adriatiche, il Sud, specie la Sicilia settentrionale e la Calabria e domani anche la Sardegna. Temperature in graduale diminuzione con estese gelate notturne su gran parte delle regioni.





La redazione web del sito www.iLMeteo.it ci conferma che da fine mese e almeno fino al 10 febbraio l’Italia entrerà in una situazione meteorologica molto perturbata per l’invasione del vortice polare, un massiccio affondo artico diretto proprio in Europa e quindi in Italia. "Le conseguenze - spiega la redazione di www.ilmeteo.it - saranno tutte da verificare attentamente poiché non si sa ancora come il nostro mare reagirà a questa invasione artica".