Weekend sotto la pioggia in tutte le provincie. Le condizioni meteo preoccupano però soprattutto l'alto Ionio. Per le altre zone rimane il livello giallo

Sarà un weekend all’insegna della pioggia in Calabria. Precipitazioni a tratti intense che daranno vita anche a temporali sparsi in tutta la regione. Le condizioni meteo spaventano però soprattutto l’alto Ionio: per questa zona già oggi era prevista allerta arancione. Il nuovo bollettino emesso dalla Protezione civile regionale potenzia il livello di allerta per lo stesso versante ionico (zone 5, 6 e 7): domani sarà rossa. Per il resto della Calabria resta invece l’allerta gialla.