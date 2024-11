A seguito del nubifragio che ha colpito la Calabria, le regioni Campania e dalla Puglia hanno inviato squadre in soccorso alla popolazione locale.

La notizia è stata confermata in una nota stampa dal presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì: «Ringrazio di cuore i presidenti di Campania e Puglia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, che hanno inviato, rispettivamente, dieci e cinque squadre di soccorritori nelle zone del Crotonese colpite dalla straordinaria ondata di maltempo di questi giorni».

I professionisti giungeranno nei luoghi del Crotonese messi in ginocchio dalle alluvioni con una “colonna mobile” di dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, dalla Campania e di altre cinque squadre (due da Bari, due da Lecce e una da Brindisi-Taranto), attrezzate con idrovore, dalla Puglia: «È questo - sottolinea Spirlì - lo spirito di collaborazione e di fratellanza che ci aspettiamo da tutti e che siamo pronti a ricambiare nei confronti di chiunque avesse bisogno di noi».

«Domani - conclude il presidente -, arriveranno in Calabria il ministro per gli Affari regionali, Boccia, e il capo della Protezione civile, Borrelli: insieme, metteremo in piedi quelle misure necessarie per fare uscire la nostra regione anche da questa emergenza nell’emergenza covid».