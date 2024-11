Disagi a Reggio Calabria e a Catanzaro. Situazione costantemente monitorata dalla Protezione Civile

Temporali e forti raffiche di vento si stanno abbattendo dall'alba su tutta Calabria. La situazione più critica riguarda il Reggino meridionale, soprattutto la fascia tirrenica.

Piove intensamente a Reggio Calabria, dove sono segnalati alberi caduti e tombini intasati, e nei comuni di Scilla, Bagnara, Cittanova, S.Lorenzo, S.Gregorio, Terranova Sappo Minulio, S.Eufemia, Melicucco, S.Procopio, Cosoleto, Calanna, Molochio, Delianuova ma anche a Melito Porto Salvo. Disagi e allagamenti anche a Catanzaro e nella provincia.

Situazione costantemente monitorata dalla Protezione Civile

La situazione delle precipitazioni è costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale che si avvale anche al sistema di rilevamento pluviometrico diffuso sul territorio e collegato in tempo reale con la sala operativa regionale. La Protezione civile regionale, che è in contatto costante con i sindaci delle aree ritenuto più a rischio, ha allertato e pre allertato tutte le associazioni di volontariato. In particolare, si raccomanda di evitare i sottopassi e le aree prossime ai corsi d'acqua.

Due nuovi messaggi di allerta meteo

Aggiornata la situazione di allerta. Livelli massimi per una serie di comuni compresi tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone che vengono ritenute le aree maggiormente a rischio. Il primo messaggio di allerta riguarda gli abitati di Zaccanopoli, Vibo Valentia, Tropea, Pizzo, Parghelia, e Drapia con livello 2; mentre per i comuni di Squillace, Sersale, San Pietro A Maida, Petronà, Mesoraca, Marcedusa, Cropani, Cotronei, Cerva, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri, Botricello, Belcastro e Andali è stato disposto il livello 1.

Nel secondo avviso meteo il livello 3 è stato disposto a Melissa e Cirò Marina, mentre il livello 2 a Strongoli, Sant'Onofrio, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Isola di Capo Rizzuto, Filogaso, Cutro, Cirò e Capistrano. Livello 1 anche per Scandale, Gimigliano, Crotone, Carlopoli, Scigliano, Grimaldi, Carpanzano, Belsito e Altilia.