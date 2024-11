VIDEO | Coinvolto anche un altro mezzo che viaggiava in direzione opposta. Dopo ore le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e il traffico è bloccato

Il forte vento ha causato l'ennesimo incidente sul Canal Grande, meglio conosciuto come ponte di San Nicola Arcella, il lungo viadotto che conduce nella città di Praia a Mare. Nel pomeriggio un mezzo pesante che viaggiava in direzione nord è stato catapultato sulle barriere di protezione laterali, che hanno ceduto. Per fortuna, il peso posteriore del tir ha consentito al mezzo di rimanere in equilibrio e non cadere nel precipizio. Tra il ponte e la vecchia strada provinciale sottostante ci sono circa 60 metri. Nell'incidente è rimasto coinvolto un altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta. Al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti dei mezzi.

Difficili le operazioni di salvataggio

Il traffico, nonostante il passare delle ore, risulta ancora bloccato in entrambe le direzioni, perché le operazioni di salvataggio risultano estremamente difficili. Lungo la ss 18, nel tratto che attraversa la città di San Nicola Arcella, da un paio di anni l'Anas aveva installato dei pannelli lampeggianti per avvertire gli automobilisti del forte vento e impedire il passaggio lungo il ponte che, a causa della particolare posizione geografica, in caso di maltempo diventa oltremodo pericoloso. I nuovi dispositivi vennero introdotti anche grazie agli appelli delle associazioni ambientaliste. Ma dopo qualche tempo, gli impianti elettrici hanno cominciato a funzionare a singhiozzo.

In merito al sinistro, l’Anas è intervenuta con nota stampa precisando che «nella giornata di ieri l’impianto era perfettamente funzionante mentre purtroppo la segnalazione di "vento forte" è stata disattesa da diversi utenti (in particolare mezzi pesanti)».