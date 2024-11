Dopo al chiusura di un tratto della statale 177 rimane isolato il comune di Longobucco. Il sindaco Luigi Stasi chiede l’apertura urgente della nuova strada Longobucco-mare

Longobucco - Il comune di Longobucco è rimasto isolato dopo la chiusura di un tratto della strada statale 177. Il sindaco, Luigi Stasi, ha espresso tutta la sua preoccupazione, e ha sollecitato l'apertura della nuova strada Longobucco-mare. “La nuova strada Longobucco-mare – afferma Stasi – se solo venisse consegnata potrebbe risolvere i problemi di viabilità quotidiani, visto che la statale 177 anche quando non nevica rimane una strada vecchia, ma in particolare potrebbe evitare l'isolamento di Longobucco nei periodi invernali”.

“Abbiamo – prosegue Stasi – due strade ma non possiamo usufruire di nessuna delle due, e non ci resta che percorrere la strada della Sila raggiungendo il Comune di Bocchigliero per poi riscendere nei centri marini dove comunque ci sono le scuole e gli uffici. Tutto ciò comporta un viaggio di ore”. Il sindaco di Longobucco, stamane ha inoltrato alla Prefettura di Cosenza la richiesta di apertura di un tavolo con l'Anas, la Regione e la Provincia per chiedere con urgenza la consegna della nuova strada.