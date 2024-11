Maltempo killer in Calabria. Il vento e la pioggia che ieri si sono abbattuti sulla nostra regione hanno causato oltre che danni ingenti anche un morto nel crotonese. La vittima è Giuseppe Talarico, 54 anni, emigrato in Svizzera, era tornato a Mesoraca per festeggiare il diciottesimo compleanno del nipote. Salito sul tetto dell’abitazione per verificare i danni causati dalla burrasca, è caduto mortalmente. Ferito anche il fratello. La forza del vento è stata tale da trascinare il tetto per oltre dieci metri. Sempre a Crotone un uomo è stato colpito da un albero sradicato dalla violenza delle raffiche. Raffiche che hanno raggiunto i 170 km/h in Sila, i 160 a Tropea, i 100 a Reggio Calabria e vicino allo Stretto.

Colpito anche il Catanzarese

A Botricello è stato scoperchiato il Palazzetto dello Sport e i tetti di diverse case. Ma non solo. E’ stato necessario anche l’intervento della Municipale per evacuare l’istituto comprensivo di via Rinascimento a cui interno si trovavano in più di cento tra bambini e operatori scolastici. Le raffiche hanno strappato i pannelli solari del Municipio e di alcune abitazioni, trasformandoli in pericolosi oggetti vaganti.

I vigili del fuoco hanno lavorato a pieno ritmo anche nel capoluogo di Regione. Due le squadre impegnate nella messa in sicurezza del Teatro Politeama a causa di alcune lamiere divelte. Le raffiche hanno causato anche la caduta di pali dell’illuminazione pubblica, impianti pubblicitari, insegne. Danni agli impianti Pubbliemme in tutta la regione. Sospesa ieri anche la circolazione ferroviaria fra Simeri e Catanzaro Lido sulla linea Crotone-Catanzaro, per la presenza di cavi dell’Enel sui binari.

Disagi nel Cosentino

Il maltempo non ha risparmiato il cosentino. Ad Altomonte le raffiche hanno scoperchiato un edificio scolastico, mentre carabinieri e vigili del fuoco per sicurezza hanno evacuato una scuola. Danni a Cosenza nell’istituto comprensivo Don Milani-De Matera dove una finestra ha ceduto in una classe di seconda media quando per fortuna gli alunni erano in palestra. Chiuse oggi le scuole di ogni ordine e grado di Rossano Calabro. Colpita anche la fascia ionica reggina, in particolare i comuni di Condofuri, Brancaleone, San Lorenzo e Palizzi. Il forte vento ha causato la caduta di alberi con difficoltà nella viabilità stradale e ferroviaria e importanti danni alle aziende del territorio, in particolar modo alle strutture serricole.