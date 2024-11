In Calabria torna il sole. Mareggiate e nubifragi hanno però lasciato profonde ferite specie sulla costa tirrenica.

Sono decisamente migliorate le condizioni meteorologiche in Calabria, dopo le forti piogge e le mareggiate degli ultimi tre giorni. Si procede quindi alla stima dei danni e si mettono in cantiere i progetti per porvi rimedio. Le conseguenze piu' gravi si registrano nel Crotonese, a Petilia Policastro, e sulla costa tirrenica, dove le mareggiate hanno stravolto i litorali, inghiottendo spiagge, lungomari e strade.