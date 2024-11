A Cittanova, nella sede del Distretto 9 dell’ente, il forte vento ha tranciato un albero. Il pericolo è stato rimosso dal Comune

L'allerta meteo di queste ore, oltre a non fare dormire sonni tranquilli ai calabresi, mobilita tutte le strutture della Regione al punto che il personale negli uffici e sul campo sta più attento ai rischi per gli altri che a quelli per sé. A Cittanova, nell'ampia sede del Distretto 9 di Calabria Verde, il forte vento aveva tranciato un albero e - come documentano le foto inviateci da un cittadino - lo stato di pericolo è stato affrontato e risolto solo il giorno dopo.

Nel sito di via Mazzini nessuno aveva provveduto - fino a questa mattina ad opera del Comune, Assessorato all'Ambiente guidato da Giò Marchese (in foto operatori al lavoro) - a rimuovere ciò che rimane dell'alto pino spezzato in due. Da parte dei forestali cittanovesi, la scelta di non intervenire forse è stata dettata anche da una sorta di nuova manifestazione di "pubblicità progresso": stiamo lavorando per voi e non abbiamo tempo per noi. Ma 24 ore sembrano troppe a chiunque.