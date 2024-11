Chiusa nella notte la strada statale all'altezza di Torre Melissa per smottamenti di fango. Riunione notturna in Prefettura per fare il punto della situazione

Riunione notturna in Prefettura a Crotone per monitorare lo stato del territorio in queste ore di maltempo. Secondo quanto riporta una nota, particolare attenzione è stata riservata alle zone di Cirò Marina e di Strongoli dove sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, e lungo la statale 106 chiusa durante la notte al traffico all’altezza di Torre Melissa per smottamenti di fango e presenza di detriti sulla carreggiata, circostanza che ha provocato anche sbandamenti di auto in transito. Sebbene non si sono evidenziate, al momento, altre situazioni di particolare criticità, massima resta l’attenzione riservata al controllo del territorio e del livello del fiume Esaro, costantemente monitorato nel loro andamento idrometrico.

«In considerazione delle condizioni meteo, invito i cittadini alla massima prudenza e collaborazione e a limitare gli spostamenti in città. Sulla s.s. 106 ci sono vari disagi, evitate, al momento, di mettervi in viaggio. Il Centro Operativo Comunale è operativo h 24, si sta monitorando la situazione sul territorio»: è quanto ha appena comunicato il sindaco di Crotone Ugo Pugliese.