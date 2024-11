Le attività di soccorso, a seguito delle frane e degli smottamenti che hanno messo in ginocchio la provincia di Vibo Valentia (sono stati colpiti i comuni di Monterosso, Polia, San Nicola da Crissa, Filadenfia, Vallelonga Simbario, Serra San Bruno e Pizzoni), sono state indirizzate al prosciugamento e alla rimozione di ostacoli sulle sedi stradali e al salvataggio dei cittadini. In particolare un elicottero dei Vigili del fuoco del nucleo di Catania è intervenuto a Polia per trasferire una persona in dialisi all'ospedale al Policlinico di Germaneto. L'intervento si è reso necessario a causa di una frana sulla strada provinciale che, di fatto, ha interrotto la viabilità. A causa dell'assenza nella zona di aree idonee all'atterraggio, il paziente è stato portato a bordo con una barella collegata al verricello del velivolo con il supporto di personale addestrato. Un'operazione particolarmente complessa.

