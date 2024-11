Il presidente della Regione Mario Oliverio, accompagnato dal dirigente della Protezione civile regionale Carlo Tansi e dal comandante dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, Domenico Monterosso, ha effettuato nel pomeriggio di oggi sopralluoghi a Monterosso Calabro e Polia, i comuni del Vibonese che figurano tra le zone maggiormente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo degli scorsi giorni, che ha fatto contare anche perdita di vite umane. Lo riporta una nota stampa.

Come noto, il presidente della Regione, che sta dall’inizio seguendo ininterrottamente la situazione, è in costante contatto con le strutture interessate ed impegnate nei soccorsi alla popolazione e con i sindaci dei comuni colpiti. A fronte del drammatico quadro, seppure provvisorio, di danni ingenti ad infrastrutture, abitazioni, attività produttive come quelle agricole e commerciali, ha già avanzato la richiesta dello stato di calamità naturale ed ha convocato per domani una apposita riunione della Giunta Regionale per fare il punto della situazione. Oggi, nel corso della verifica che ha voluto personalmente fare, Oliverio ha incontrato i sindaci dei due centri, Lampasi di Monterosso, Amoroso di Polia e imprenditori, amministratori, cittadini e famiglie.





