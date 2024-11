Dieci giorni di freddo intenso con possibili nevicate anche a bassa qota. La protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per le regioni centro-meridionali

Una perturbazione proveniente dal nord Europa stazionerà sul sud Italia portando neve fino a basse quote.

L’Aeronautica Militare ha emesso un bollettino di allerta meteo in cui si annuncia la probabilità di nevicate fino a quote molto basse nelle prossime ore, sulle regioni centro-meridionali, in particolare lungo il versante adriatico, a causa di un impulso moderatamente freddo che sta interessando la penisola.

Neve, temperature in picchiata e pioggia in Calabria. Nevica non solo sui rilievi di Sila, Pollino e Aspromonte, ma anche a San Giovanni in Fiore e Longobucco dove la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero. Fiocchi anche a Cosenza. Imbiancati i monti attorno Catanzaro. Non si segnalano difficoltà per la viabilità. Rallentamenti sull'A3 Salerno-Reggio Calabria tra Campotenese e Morano, dove vige l'obbligo di catene e sono al lavoro mezzi spazzaneve e spargisale dell'Anas.

Nella nottata forti piogge e nubifragi sulla Calabria settentrionale. Da venerdì, un peggioramento porterà intensi nubifragi, mareggiate e venti di burrasca su Campania e Calabria. Secondo Ilmeteo.it, il maltempo è previsto per tutto il weekend con temperature più rigide.