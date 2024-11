L'ondata di maltempo che da giorni ha colpito l'Italia continua a farsi sentire. Previsto un weekend con gelo al nord, vento forte e piogge al sud. Nella giornata di Domenica tende a migliorare su tutte le regioni

Continua il maltempo sulle regioni meridionali. Previsto anche per oggi e per la giornata di domani, un nuovo vortice ciclonico che porterà rovesci a carattere temporalesco al centro sud, e abbondanti nevicate sull'Appennino. Particolarmente a rischio nubifragi oggi e stasera la Calabria centrale tirrenica. Il forte maltempo è caratterizzato da fenomeni frequenti e intensi accompagnati da raffiche di vento che localmente potranno sfiorare o superare i 100km/h. Già da questa mattina un violento nubifragio si è abbattuto su San Lucido, Paola e Fuscaldo. Il lungomare di San Lucido e paola è praticamente allagato e numerosi sono i negozi allagati. I vigili del fuoco sono impegnati in divere zone della città. Nella giornata di Domenica 29 tende a migliorare definitivamente su tutte le regioni.

Temperature in calo su tutta la regione - Le temperature sono diminuite ovunque su valori invernali: 0°C a Camigliatello Monte Curcio, 10°C in pianura sul Cosentino, 13°C a Catanzaro e Tropea, 15°C a Reggio Calabria, 3°C ai 1300 metri di Gambarie d'Aspromonte. Il calo termico sta favorendo la caduta delle neve sul Pollino e sulla Sila, dove si sono già accumulati alcuni centimetri ad alta quota e continua a nevicare.