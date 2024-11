Il maltempo sta continuando a creare disagi, colpita soprattutto la costa jonica

Piogge intense e vento forte di scirocco da ieri in gran parte della Calabria. Non si attenua l’ondata di maltempo che ha interessato la regione e, in particolare, la fascia jonica.

Il nuovo peggioramento, tra ieri sera e stamattina, ha scaricato picchi di 130-140mm nelle zone più colpite, della Calabria e in modo particolare nelle provincia di Reggio Calabria. Le piogge sono cadute e stanno ancora cadendo copiose su gran parte del territorio.



Le prime piogge di questo brusco peggioramento si sono verificate a partire da mercoledì mattina intorno alle 11. Non sono passate, infatti, neanche 48 ore ma i dati pluviometrici sono già spaventosi. Abbiamo avuto, infatti, 366mm di pioggia a Platì, 240mm a Cardeto e 197mm a Cittanova.



Forti mareggiate vengono segnalate nelle zone costiere dello Jonio reggino e catanzarese. Si segnalano disagi per strade allagate e alberi abbattuti.