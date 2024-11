La Protezione Civile mette in guardia sulle condizioni climatiche della giornata di domani: previste anche mareggiate

Una serie di perturbazioni, provenienti dalla Francia, raggiungeranno, nella giornata di domani, i settori ovest dell'Italia, determinando una fase di tempo instabile su Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centrali, per arrivare a toccare anche le regioni del Sud. In Calabria il dipartimento di Protezione Civile ha diramato per domani l'allerta gialla relativamente alle condizioni meteo delle zone del versante tirrenico.

Le previsioni pongono l'attenzione sulle province di Vibo Valentia e le zone costiere occidentali delle province di Cosenza e Catanzaro, dove sono possibili piogge e temporali sparsi. Ciò che preoccupa di più, le condizioni dei venti e delle mareggiate. L'allerta gialla, già iniziata questa mattina, sarà prolungata fino a tutta la giornata di domani per possibili danni di natura idreogeologica.