È di nuovo ripercorribile la linea ferroviaria ionica in Calabria, nel tratto tra Catanzaro Lido e Crotone interrotta nei giorni scorsi a causa del forte maltempo che aveva investito la Regione. Trenitalia aveva attivato, nei giorni scorsi, dei bus sostitutivi ed un numero verde per l'utenza al fine di fornire le informazioni necessarie sulla situazione della tratta ionica che pertanto ora è percorribile per intero. Le piogge abbondanti, che hanno provocato la morte di tre persone a Lamezia Terme, sul versante tirrenico della provincia catanzarese, avevano provocato danni alle infrastrutture in più punti, con la conseguente chiusura della linea fra Catanzaro e Sibari.

Nella giornata di sabato era stato riattivato il tratto Crotone-Sibari. A San Pietro Lametino, continuano, intanto, le ricerche del corpicino di Nicolò, il bambino di 2 anni, disperso dalla serata di giovedì. Il bambino si trovava insieme con la mamma, Stefania Signore, ed il fratellino Cristian, di 7 anni, uccisi dalla furia delle acque. I loro corpi furono trovati nelle ore successive al nubifragio.

