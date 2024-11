Il provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stato emesso dai Sindaci di Catanzaro, Locri, Vibo Valentia e San Roberto (Reggio Calabria)

A causa del maltempo, scuole di ogni ordine e grado chiuse domani e dopodomani a Catanzaro, Locri, Vibo Valentia e San Roberto (RC). Il provvedimento, emesso dai rispettivi sindaci, si è reso necessario a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

"Un provvedimento precauzionale a salvaguardia della salute e dell'incolumità degli alunni e di tutti i soggetti che operano nell'ambito scolastico al fine di evitare i potenziali rischi o pericoli derivanti dall'avversità meteorologica. Le città dove è scattata l'allerta meteo stanno predisponedno tutte le misure e le azioni volte al contrasto dei possibili effetti che il maltempo potrebbe procurare". Si invitano pertanto i cittadini, melle giornate di domani 7 novembre e dopodomani 8 novembre, a prestare la massima attenzione e a non uscire se non per estrema necessità.

Vibo Valentia, Serra, Crotone- I sindaci di Vibo Valentia, Nicola D'Agostino, di Serra San Bruno, Bruno Rosi, e di Crotone, Peppino Vallone, hanno disposto la chiusura delle scuole a causa del maltempo. A Vibo Valentia la chiusura è stata decisa per domani e sabato. L'ordinanza si riferisce anche alle ville, parchi, giardini pubblici e cimiteri nel territorio comunale. Stessa decisione è stata adottata dal sindaco di Serra San Bruno, Bruno Rosi sia per la giornata odierna che per quella di domani. A Crotone il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per domani. (Aggiornamento 18:16)

Catanzaro - Le scuole resteranno chiuse nelle giornate di domani e dopodomani, anche a Catanzaro. Lo ha annunciato il sindaco Sergio Abramo, preso atto dell'avviso trasmesso dalla Prefettura, con cui vengono preannunciate condizioni meteorologiche avverse nelle giornate di domani e dopodomani.



“Un provvedimento precauzionale – è scritto in una nota – a salvaguardia della salute e dell'incolumità degli alunni e di tutti i soggetti che operano nell'ambito scolastico, al fine di evitare i potenziali rischi o pericoli che derivano dall'avversità meteorologica. L'amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, sta mettendo in atto le misure e le azioni volte al contrasto dei possibili effetti che il maltempo – conclude – potrebbe procurare».