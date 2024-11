La notte scorsa, come annunciato, un intenso sistema temporalesco si è abbattuto sulla Calabria, causando diversi disagi. Le abbondanti piogge hanno interessato la provincia di Cosenza, il Crotonese e in particolare la zona jonica catanzarese con temporali a carattere di nubifragio.

«Chiederemo che venga riconosciuto lo stato di calamità naturale». Ha dichiarato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita sull'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città. «Quello che è accaduto, per fortuna senza conseguenze drammatiche - ha sostenuto Fiorita - dimostra che il sistema di allerta non funziona e l'unico modo di non farsi trovare impreparati da eventi estremi e imprevedibili è quello della prevenzione su cui in questi mesi abbiamo puntato risorse ed energie. E se cui, nei prossimi anni, vogliamo investire in maniera costante e programmata».

I vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile sono intervenuti nella zona Sud di Catanzaro e in particolare nei quartieri di Santa Maria, Corvo e nel quartiere Lido dove si sono verificati diversi allagamenti ai piani più bassi delle abitazioni e in locali commerciali. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati all'interno delle autovetture e tratti in salvo dai pompieri.