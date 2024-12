Frane, allagamenti e smottamenti si stanno verificando da ieri pomeriggio in diversi posti dell'alto Tirreno cosentino, anche se, grazie al lavoro delle istituzioni, non registra alcun danno grave o feriti. Le squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, insieme ai responsabili dei Coc, i Centri Operativi Comunali, ma anche operai e addetti ai lavori stanno evitando il peggio, garantendo la sicurezza pubblica e il ripristino immediato dei luoghi.

Più preoccupante, ma sotto controllo, è la frana che si è verificata sulla strada secondaria al confine tra Santa Maria del Cedro e Verbicaro. A provocarla è stata l'ingrossamento del fiume Abatemarco. Gli addetti ai lavori stanno monitorando costantemente il corso d'acqua e al momento non sembrano esserci particolari disagi. Tuttavia, la pioggia continua a scendere copiosa anche in queste ore e il luogo necessita di particolare attenzione.

Smottamento sulla statale a San Nicola Arcella

A San Nicola Arcella, si è verificato uno smottamento sulla Ss18, nel tratto di Vannefora, uno dei punti maggiormente colpiti in caso di pioggia battente. L'intervento delle squadre dell'Anas e dei vigili del Fuoco ha comunque evitato il peggio e consentito l'immediato ripristino della viabilità.

Maltempo a Paola

A Paola, la situazione è particolarmente critica: il torrente Scirocco, tristemente noto per i suoi straripamenti, ha invaso nuovamente le aree circostanti, mettendo in difficoltà residenti e attività della zona.

La forza delle acque, alimentata dalle piogge incessanti, ha provocato l’interruzione di un tratto stradale di importanza per la viabilità locale. La situazione ha scatenato l’indignazione dei cittadini, che lamentano la mancanza di interventi risolutivi da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Politano.

Allagamenti a Belvedere

Diversi allagamenti, invece, hanno interessato il territorio di Belvedere Marittimo, soprattutto in località Quattromani. Inoltre, in una delle contrade, il forte vento ha abbattuto un albero. Ma anche qui, fortunatamente, non si registra nessun grave danno o feriti. La situazione è costantemente monitorata dal Coc.