Registrato un innalzamento del moto ondoso. La Guardia costiera esorta gli utenti interessati a contattare le società di navigazione prima di mettersi in viaggio anche domani, 13 novembre

Era stato ampiamente previsto ed il trascorrere delle ore non hanno fatto altro che confermare la necessità di mantenere lo stato di allerta. Le difficili condizioni meteo hanno infatti portato ad un innalzamento del moto ondoso nello Stretto di Messina, per cui son stati interrotti i collegamenti con gli aliscafi diretti verso la Sicilia. Ad annunciarlo una nota della Prefettura di Reggio Calabria, che fa seguito a quella già diramata nella giornata di ieri dalla Guardia costiera con la quale tutti gli utenti interessati erano stati esortati ad acquisire maggiori informazioni, contattando le società di navigazioni prima di mettersi in viaggio, almeno fino a mercoledì 13 novembre.

Sul fronte ferroviario, invece, sulla tratta Monasterace – Roccella, è stata ripristina la circolazione dei treni sospesa per la presenza di detriti sul binario

Ad ogni modo, la situazione viene costantemente monitorata dall’Ufficio territoriale del governo in continuo contatto con i Coc attivati su tutto il territorio provinciale.