Chiusa la statale 182 “Trasversale delle Serre”, nel comune di Soriano e sulla 280 la rampa di immissione in direzione Germaneto. Squadre dell’Anas a lavoro per ripristinare la viabilità

Uomini e mezzi dell’Anas sono al lavoro per garantire la percorribilità delle strade statali maggiormente interessate dalle ingenti precipitazioni che stanno colpendo la Calabria.

Al momento, a causa della presenza di detriti sulla carreggiata è provvisoriamente chiusa la strada statale 182 “Trasversale delle Serre” al km 33,400 nel comune di Soriano in provincia di Vibo Valentia. Sulla strada statale 109 Bis della Piccola Sila si transita a senso unico alternato al km 77,500.

Ancora chiusa la strada statale 106 nel tratto del comune di Squillace (chilometro 176-178,700) a causa dell'esondazione del torrente Alessi che da ieri ha reso impraticabile l'importante arteria. Verifiche e controlli a Girifalco (Cz), dove ieri è crollata la circonvallazione che si trova vicino al liceo scientifico della cittadina. La scuola e' rimasta chiusa a scopo precauzionale, al fine di comprendere le possibili conseguenze sulla struttura.

Maltempo in Calabria, crolla una strada a Girifalco (VIDEO)

Sulla strada statale 280 “Dei Due Mari” - fa sapere l'Anas - in direzione Lamezia Terme al km 28,500 è stata provvisoriamente chiusa la rampa di immissione in direzione Germaneto per consentire le operazioni di pulizia del piano viabile a causa della caduta sul piano viabile di fango e detriti dai versanti. Il traffico è deviato all’uscita obbligatoria allo svincolo di Caraffa. Su tutti i tratti interessati dal maltempo, le squadre Anas sono al lavoro dalla giornata di ieri, per monitorare la situazione, intervenire tempestivamente e ripristinare la viabilità.

*** Aggiornamento ore 13.15 del 24/01/2017***:

“Anas comunica che è stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 106 'Jonica' tra il km 176,000 ed il km 178,200 nel territorio comunale di Squillace in provincia di Catanzaro”.