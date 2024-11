Particolarmente critica la situazione sul tratto tra Vibo Valentia e Reggio Calabria

Le forti piogge delle ultime ore in Calabria stanno creando disagi alla circolazione stradale tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Rallentamenti alla circolazione, vengono segnalati dall’Anas, su alcuni tratti della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, della statale 182 «delle Serre Calabre» e su un tratto dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Palmi.

Le intense precipitazioni hanno provocato la caduta di fango e detriti sulla sede stradale. Al momento sono attivi restringimenti per garantire la sicurezza alla circolazione e per consentire la pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Nelle prossime ore si prevede un miglioramento delle condizioni meteo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.