Temporali e raffiche di vento sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, per la giornata di domani, la Protezione Civile Calabria ha emesso per l’intero territorio regionale un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

Dalle prime ore di domani 27 ottobre, ibfatti, si prevedono precipitazioni a macchia di leopardo con prevalente carattere di rovescio o temporale su tutta la regione. Sono previsti, inoltre, venti forti su tutte le zone di allertamento con raffiche fino a 25 km/h sul litorale tirrenico.

Temperature minime comprese tra gli 8 e 16 °C e massime comprese tra 17 e 22 °C.