Domani ancora temporali al Sud: la Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico per la Calabria Ionica e per gran parte della Basilicata. E' prevista, inoltre, allerta arancione sui restanti settori di Calabria e Basilicata nonche' sui settori settentrionali della Sicilia, e allerta gialla per il resto della Sicilia e per tutti i settori adriatici, dalle Marche alla Puglia. La perturbazione in transito sul sud della Penisola, spiega la Protezione Civile, manterra', anche per la giornata di domani, condizioni di spiccata instabilita' sulle regioni meridionali, specie sui settori ionici. Il Dipartimento, sulla base delle previsioni disponibili e d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticita' idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Basilicata e Puglia, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. L'avviso prevede inoltre, dalla mattinata di domani, sabato 12 marzo, nevicate su Basilicata e Calabria al di sopra dei 1100-1300 metri, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti, specie sui versanti ionici dei rilievi appenninici. Sulla base dei fenomeni previsti e' stata valutata per domani allerta rossa.