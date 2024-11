Ancora intense piogge hanno sferzato durante la notte la provincia di Catanzaro mettendo a dura prova cittadini e la macchina dei soccorsi. Le maggiori criticità restano nell’area del lametino. Nei comuni di Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto, S. Pietro Lametino, Curinga si sono rese necessarie operazioni di prosciugamento e volte al ripristino della viabilità. Nel Comune di Sellia Marina nella notte due villaggi turistici con ospiti all’interno sono stati completamente allagati. I vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare il prosciugamento attraverso un’idrovora. Nel Comune di San Vito, altri interventi sono stati effettuati su aree interessate da smottamenti e prosciugamenti.

Dalle ore 21.30 in poi nella zona del comune di Botricello le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti sulla statale 106 rimasta chiusa al traffico in entrambi le direzioni per la forte presenza di fango e detriti. Danni anche sulle arterie interne del comune. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco. Per prestare maggior soccorso alla popolazione e intervenire con celerità due colonne mobili provenienti della Campania (Benevento e Salerno) sono regolarmente giunte nella provincia alle ore 18.15 operando rispettivamente nei comuni di Botricello e San Pietro Lametino. Intorno alle ore 02.00 la squadra di Salerno veniva inviata nel comune di Davoli.

Il versante ionico continua ad essere quello più colpito. Forti precipitazioni si sono abbattute su Isca sullo Ionio nella notte e Davoli Marina, dove sono state allagate gran parte delle abitazioni ai piani terra. Gli abitanti sono saliti ai piani superiori ed altri due nuclei familiari sono stati portati in zone sicure.

l.c.

