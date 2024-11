Lunedì una nuova perturbazione investirà la Penisola, ma il peggio è passato, assicurano gli esperti

Calabria - Tregua del maltempo in Calabria. Dopo 48 ore di piogge battenti e raffiche di vento, ampie schiarite su gran parte della regione.



Dopo una notte di allerta, durante la quale non sono mancati i nubifragi, sui cieli calabresi è tornato a splendere il sole con temperature miti per il periodo. L'allarme maltempo, con codice rosso in tutto il territorio calabrese, è durato fino alle 8 di stamattina, quindi il livello di attenzione e' sceso ad arancione, dal momento che permangono alcune zone con tempo instabile. Nulla di grave, però, rispetto alle ultime 48 ore. Ma attenzione però, lunedì una nuova perturbazione investirà la Penisola. Parola degli esperti. Ma prima di tornare ad aprire gli ombrelli, per molti è arrivato il momento della conta dei danni. Ad avere la peggio il sistema dei trasporti. Molti i punti lungo le arterie stradali segnati da frane e smottamenti, non va meglio neppure lungo la linea ferroviaria, specie sulla tratta ionica reggina. Verifiche sono in corso da stamattina anche su alcuni ponti che costituiscono l'ossatura di diverse strade secondarie. Meno critica, almeno al momento, la situazione dei corsi d'acqua, tutti rientrati nella norma.